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    • Yaşam
    • 02.08.2020 Gazete
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    4 yaşındaki için seferber oldu

    Evin önünde oynarken kaybolan çocuk, her yerde aranıyor. Ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. 'dan 3 çocuklu Çiçek ailesinin 4 yaşındaki oğlu , dün kayıplara karıştı.

    Diyarbakın

    Evin önünde oynarken kaybolan çocuk, her yerde aranıyor. Ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. 'dan 3 çocuklu Çiçek ailesinin 4 yaşındaki oğlu , dün kayıplara karıştı. Yakınları jandarmayı aradı.

    Çiçek'in bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, , UMKE, güvenlik korucuları ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla 300 kişi tarafından aranan küçük çocuğu ait bir ize rastlanmadı. Anne Firdevs Çiçek, "Allah rızası için bana oğlumu getirin. Aradım, her yere baktım ama onu göremedim. Ne olur oğluma bana getirin" dedi.

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