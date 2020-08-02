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    • Yaşam
    • 02.08.2020 Gazete
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    'da 'i yakarak öldüren 'un 'iyi hal' indirimi kaldırıldı

    'da 'i yakarak öldüren 'a verilen indirimli ceza iptal edildi. Mahkeme heyeti, sanığa verilen 'iyi hali' kaldırarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi

    İyi karar!

    Bursa'da iki yıl önce meydana gelen olayda, Ümit Varol (32) tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), otomobilden attı.


    Ümit Varol

    Üzerine benzin döküp ateşe verdi. Ağır yaralanan genç kadın, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı tutuklandı. Varol'a yerel mahkemece verilen 'müebbet hapis' cezası, Bölge 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Mahkeme heyeti, sanığa verilen 'iyi hali' kaldırarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.


    Şengül Vatansever, hunharca katledildi.

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