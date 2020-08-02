Bursa'da iki yıl önce meydana gelen olayda, Ümit Varol (32) tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), otomobilden attı.



Ümit Varol

Üzerine benzin döküp ateşe verdi. Ağır yaralanan genç kadın, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı tutuklandı. Varol'a yerel mahkemece verilen 'müebbet hapis' cezası, Bursa Bölge 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Mahkeme heyeti, sanığa verilen 'iyi hali' kaldırarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



Şengül Vatansever, hunharca katledildi.