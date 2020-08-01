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    • 01.08.2020 13:50
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    • 01.08.2020 13:50
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    'daki orman yangınına acil müdahale

    'nın tatil cenneti bölgesi Fethiye'de orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter havadan, 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri de karadan müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

    'nın gözbebeği Fethiye'nin Faralya Mahallesi'nde yangın çıktı. Yangına 2 helikopter havadan, 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri de karadan müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

    Edinilen bilgiye göre, Fethiye'de Kelebekler vadisine yakın bir noktada saat 11.40 sıralarında çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

    Yangının itfaiye ekiplerinin erken ve etkin müdahalesiyle büyümeden durdurulması büyük sevinçle karşılandı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Hayrettin Şaşmaz/Sabah

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