İstanbul Fatih'te erkek kuaförlüğü yapan arkadaşının dükkanına giren şahıs dehşet saçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay günü müşteki Mustafa A.'nın Fatih Derviş Ali Mahallesi'nde açmış olduğu erkek kuaförü dükkanında bulunduğu sırada mahalleden çocukluk arkadaşı olan şüpheli İbrahim Ö. dükkana girdi.

Mustafa A.'nın gazete okuduğu sırada şüpheli ele geçmeyen bir bıçakla arkadaşını sırtından bıçakladı. Bunun üzerine müşteki kendisini korumak için şüpheliye vurdu, ancak İbrahim Ö., arkadaşına bıçakla vurmaya devam etti, ardından olay yerinden kaçtı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Kısa süre sonra yakalanıp savunması alınan şüpheli, kendisinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve ilaç kullandığını, müştekiyle aralarında husumet olmadığını, olay günü sabah saatlerinde alkol içtiğini, müştekinin berber dükkânına gittiğinde müştekinin kendisini kovmak istediğini, bunun üzerine cebinde bulunan bıçakla müştekiye saldırıp yaraladığını iddia etti.

Müşteki Mustafa A.'nın alınan adli tıp raporunda, hafif şekilde olmayacak ve hayati tehlike geçirecek biçimde yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin yaptığı saldırının Mustafa A.'nın hayati tehlike geçirmesine sebep olacak boyuta ulaştığı kaydedildi. Yaralamanın ötesinde öldürmeye kalkışma olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

DAHA ÖNCE 'AKIL HASTASI' DENİLMİŞ

İddianamede, şüpheli şahsın daha önce birçok suçtan yargılandığı ve hüküm giydiği, ancak İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin dosyasında şüpheli hakkında akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi. Ancak cezai ehliyetin her olayın zaman ve koşullarına göre mahkemece değerlendirilip takdir edilmesi gerektiği vurgulandı.

Şüphelinin 'Bıçakla Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan cezalandırılması istendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.