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    • 01.08.2020 18:55
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    'te 115 eve karantinası!

    Son dakika haberleri... 'in İslahiye ilçesinde yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle 115 ev karantinaya alındı. Vatandaşların 14 gün karantinada kaldıkları süre boyunca ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

    O ilde 115 eve koronavirüs karantinası!

    'in İslahiye ilçesinde son iki günde 6 mahalledeki 15 ev, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina altına alındı.

    355 KİŞİ BAYRAMI EVDE GEÇİRECEK

    İlçede çeşitli sebeplerle temaslı bulunduğu belirlenen 115 evde yaşayan 355 kişi bayramı evlerinde geçirecek.
    Vatandaşların 14 gün karantinada kaldıkları süre boyunca ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

    Yetkililer, tedbir amaçlı hijyene, maske takılmasına ve sosyal mesafe kuralına uyulması uyarısında bulundu.

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