Konuyla alakalı rapor tutan ekipler, etler, sakatatlar ve derinin imha edilmesi için çalışma başlattı.

'AKCİĞERİNDE DEĞİŞİK ŞEYLER ÇIKTI'

Yaşar Pekşen, hayvanı 3 gün önce aldığını belirterek, Sabah kurbanı kestik, akciğerinde değişik bir şeyler çıktı. Veteriner, hayvanın tüberküloz olduğunu ve etinin yenmeyeceğini bize söyledi. Üç ortak, kurbanı 6 bin 100 liraya aldık. Kesince hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu, dış görünüşü güzeldi. Kesimde değişik böyle değişik şeyler çıktı diye konuştu.