Vahşet: Eski eşinin evini basıp katletti

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Olay dün Niğde'de meydana geldi. Süheyla Yılmaz (28), geçimsizlik nedeniyle baba evine döndü. Tekrar barışmak isteyen Burak Kahraman ise önceki gün evi bastı. Eski eşini, annesi Meral Yılmaz ve babası Ahmet Yılmaz'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ortalık adeta kan gölüne döndü. Ardından da 5 yaşındaki kızını da alarak kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Süheyla Yılmaz kurtarılamadı, Yılmaz çifti ise tedavi altına alındı. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı.

Hayrettin Yenel