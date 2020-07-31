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    • Yaşam
    • 31.07.2020 Gazete
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    Vahşet: Eski eşinin evini basıp katletti

    Cani koca, eski eşinin evini bastı. Kadını öldürüp anne ve babasını ağır yaraladı. Henüz 28 yaşında olan , ne kurban gitti. Sevenleri yıkıldı.

    Vahşet!

    Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Olay dün Niğde'de meydana geldi. Süheyla Yılmaz (28), geçimsizlik nedeniyle baba evine döndü. Tekrar barışmak isteyen Burak Kahraman ise önceki gün evi bastı. Eski eşini, annesi Meral Yılmaz ve babası Ahmet Yılmaz'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ortalık adeta kan gölüne döndü. Ardından da 5 yaşındaki kızını da alarak kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Süheyla Yılmaz kurtarılamadı, Yılmaz çifti ise tedavi altına alındı. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı.

    Hayrettin Yenel

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