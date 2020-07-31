Sivas'ta katliam! Eski sevgilisinin evini bastı, 4 kişiyi öldürdü

Sivas'ta, ayrıldığı kız arkadaşının ailesinin evini basan Dursun D. (43), 4 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

Olay, saat 22.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi üzerindeki 11 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. İddiaya göre, Kandur ailesinin kızları olan ve eşinden boşanma aşamasında bulunan Gülbeyaz Genç (40) ile Dursun D. telefonda bir süre duygusal ilişki yaşadı. Ancak Dursun D. bir süre sonra kendisinden ayrılmak isteyen kadını ailesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezine başvuran Gülbeyaz Genç, Dursun D. hakkında şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Dursun D., Gülbeyaz Genç'in ailesinin yaşadığı eve geldi.





Dursun D., üzerinde taşıdığı tabanca ile evde bulunan Turgut Kandur (65), karısı Döndü Kandur, oğlu Can Serkan Kandur (24) ile gelinleri Beyza Kandur'a ateş açtı. Turgut, Beyza ve Can Serkan Kandur olay yerinde, Döndü Kandur ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı yere çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silah seslerini duyan mahalleliler de bina önünde toplandı. Olay sonrasında şüpheli Dursun D. binadan çıkarak kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

YAKALANDI

Sivas'ta kendisiyle evlenmekten vazgeçen kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren şahıs, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yakalandı. Zanlı ilk ifadesinde öldürdüğü şahısların, kendisine bıçakla saldırmasının üzerine şahıslara ateş ettiğini söylediği öğrenildi.



Akşam saatlerinde Yüceyurt mahallesinde Kandur ailesinin yaşadığı evi silahla basan Dursun D. isimli şahıs, kendisiyle evlenmekten vazgeçen G.G.'nin ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü. Katil zanlısı, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı olarak yakalandı. Dursun G. İlk ifadesinde G.G. isimli kadınla aralarında sözlendiklerini ve kadının evlilikten vazgeçmesinin üzerine görüşmek için Kandur ailesinin yaşadığı eve gittiğini söylediği öğrenildi. Katil zanlısı, görüşme esnasında öldürdüğü şahısların bıçakla kendisine saldırdığını, kendisinin ise yanında bulunan tabancayla Kandur ailesine 10 el ateş ettiğini ifade ettiği öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği silahla yakalanan Dursun G., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan katil zanlısı Dursun D.'nin eşinin geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybettiği öğrenildi.



Olayda zanlı, G.G. isimli kadının annesi Döndü Kandur'u, babası Turgut Kandur'u, kardeşi Serkan Kandur'u ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur'u ölmüştü.