Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Tatilciler 'a koştu! Geceliği 30 bin lira olan otellerde boş yer kalmadı...

    ’da tatil yoğunluğu başladı. Geceliği 30 bin lira olan otellerde boş yer kalmadı. Mütevazı tatilciler ise butik otelleri tercih edip, halk plajlarının tadını çıkarttı.

    30 bin TL kuyruğu

    Tatilciler, Bodrum'a koştu. Kilometrelerce kuyruk oluştu. 500 bin nüfuslu ilçede hayat durdu. Ultra lüks oteller doldu. Geceliği 30 bin lira olan tesiste bile yer yoktu. Duyanlar şoke oldu.

    Bayramı fırsat bilenler, soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Lahmacunun 370, pidenin 185 liradan satıldığı Bodrum'a girişte araçlar sıralandı. Otel fiyatları ise cep yaktı. Gecelik 30 bin liralık oda ücretini duyanlar, şoka uğradı. Ancak bu otellerle aynı koyda yer alan halk plajları mütevazı tatilcilerin akınına uğradı. Vatandaşlar lüks otellere 500 metre uzaklıktaki plajlarda aynı denizin ve aynı güneşin tadını çıkardı. Pahalı beachlere değil, plastik şezlonglara uzandı. Termosuna çayını koyup, domates-peynir-ekmek partisi yaptı. Gün sonunu karpuzla kapatıp mesajını yolladı: Bodrum'un tadı böyle çıkartılır.


    MANDARIN ORIANTEL
    Süit oda geceliği: 2 bin 275 Euro (19 bin lira) 6 yatak odalı, açık teraslı, spor ve sauna odalı Mandarin Villa geceliği: 17 bin Euro (140 bin lira) Özel havuzlu 7 odalı, sauna ve fitness odalı Presidential Villa geceliği: 35 bin Euro (228 bin lira)



    D'MARİS:
    2 kişilik oda gecelik fiyatı: 445 Euro (4 bin lira) Muhteşem deniz manzaralı 4 kişilik oda: 3 bin 100 Euro (26 bin lira)


    Güzel sunucu Burcu Esmersoy da Datça'daki D'Maris'in müdavimlerinden.

    500 METRE MESAFEDE İKİ FARKLI FİYAT

    BODRUM EDİTİON: Tek yataklı oda kahvaltı dahil villa gecelik fiyatı: Bin 26 Euro (8 bin 500) 4 yatak odalı kahvaltı dahil villa geceliği 10 bin 845 Euro (90 bin lira)


    Vatandaşlar halk plajında şezlonga sadece 30 lira ödüyor.
    Vega Boutique & Aparts: Oda kahvaltı geceliği 450 lira
    Oya Butik Otel & Suites: Geceliği 400 lira
    Costa Sarıyaz Hotel: Oda kahvaltı dahil geceliği 300 lira
    Haberler Yaşam Tatilciler Bodrum'a koştu! Geceliği 30 bin lira olan otellerde boş yer kalmadı...
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri