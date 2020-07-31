Tatilciler, Bodrum'a koştu. Kilometrelerce kuyruk oluştu. 500 bin nüfuslu ilçede hayat durdu. Ultra lüks oteller doldu. Geceliği 30 bin lira olan tesiste bile yer yoktu. Duyanlar şoke oldu.
Bayramı fırsat bilenler, soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Lahmacunun 370, pidenin 185 liradan satıldığı Bodrum'a girişte araçlar sıralandı. Otel fiyatları ise cep yaktı. Gecelik 30 bin liralık oda ücretini duyanlar, şoka uğradı. Ancak bu otellerle aynı koyda yer alan halk plajları mütevazı tatilcilerin akınına uğradı. Vatandaşlar lüks otellere 500 metre uzaklıktaki plajlarda aynı denizin ve aynı güneşin tadını çıkardı. Pahalı beachlere değil, plastik şezlonglara uzandı. Termosuna çayını koyup, domates-peynir-ekmek partisi yaptı. Gün sonunu karpuzla kapatıp mesajını yolladı: Bodrum'un tadı böyle çıkartılır.
MANDARIN ORIANTEL
Süit oda geceliği: 2 bin 275 Euro (19 bin lira) 6 yatak odalı, açık teraslı, spor ve sauna odalı Mandarin Villa geceliği: 17 bin Euro (140 bin lira) Özel havuzlu 7 odalı, sauna ve fitness odalı Presidential Villa geceliği: 35 bin Euro (228 bin lira)
D'MARİS:
2 kişilik oda gecelik fiyatı: 445 Euro (4 bin lira) Muhteşem deniz manzaralı 4 kişilik oda: 3 bin 100 Euro (26 bin lira)
Güzel sunucu Burcu Esmersoy da Datça'daki D'Maris'in müdavimlerinden.
500 METRE MESAFEDE İKİ FARKLI FİYAT
BODRUM EDİTİON: Tek yataklı oda kahvaltı dahil villa gecelik fiyatı: Bin 26 Euro (8 bin 500) 4 yatak odalı kahvaltı dahil villa geceliği 10 bin 845 Euro (90 bin lira)
Vatandaşlar halk plajında şezlonga sadece 30 lira ödüyor.
Vega Boutique & Aparts: Oda kahvaltı geceliği 450 lira
Oya Butik Otel & Suites: Geceliği 400 lira
Costa Sarıyaz Hotel: Oda kahvaltı dahil geceliği 300 lira