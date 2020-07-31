Bayramı fırsat bilenler, soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Lahmacunun 370, pidenin 185 liradan satıldığı Bodrum'a girişte araçlar sıralandı. Otel fiyatları ise cep yaktı. Gecelik 30 bin liralık oda ücretini duyanlar, şoka uğradı. Ancak bu otellerle aynı koyda yer alan halk plajları mütevazı tatilcilerin akınına uğradı. Vatandaşlar lüks otellere 500 metre uzaklıktaki plajlarda aynı denizin ve aynı güneşin tadını çıkardı. Pahalı beachlere değil, plastik şezlonglara uzandı. Termosuna çayını koyup, domates-peynir-ekmek partisi yaptı. Gün sonunu karpuzla kapatıp mesajını yolladı: Bodrum'un tadı böyle çıkartılır.



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