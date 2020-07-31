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    | Meteorolojiden son dakika hava durumu tahmini | 31 Temmuz 2020

    Son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlandı. 'nın ilk gününde yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtilirken, bazı iller için yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden son dakika Kurban Bayramı hava durumu tahmini

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    İŞTE İL İL TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

    EDİRNE °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ADANA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ANKARA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ERZURUM °C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika Kurban Bayramı hava durumu tahmini | 31 Temmuz 2020
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