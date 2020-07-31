Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İŞTE İL İL TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu