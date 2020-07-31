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    • 31.07.2020 17:50
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    • 31.07.2020 17:52
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    Evlilik teklifinde akılalmaz olay! Destek olmak isterken davalık oldu...

    ’da olarak görev yapan genç adam, en yakın arkadaşının evlenme teklifi edeceği organizasyonda belindeki silah ateş alınca davalık oldu. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberi..

    Evlilik teklifinde akılalmaz olay! Destek olmak istedi...

    olarak görev yapan Furkan G., yakın bir arkadaşının evlilik teklifine yardım etmek istedi. Olay geçtiğimiz aylarda Sarıyer ilçesinde Rumeli Feneri yakınlarında yaşandı. 'un Eyüp Sultan ilçesinde bekçi olarak görev yapan Furkan G., yakın bir arkadaşının evlilik teklifi organizasyonuna yardım etmek istedi. Evlilik teklifi esnasında belindeki şahsına zimmetli silahı yere düştürdü ve düştüğü an ateş aldı, etraftaki insanların zarar görmemesi için panikle yerden aldı havaya kaldırdı.

    Havaya kaldırdığı an istemeden birkaç el ateş etti. Olayın ardından çevre sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekibi şahsına zimmetli silahla havaya ateş eden bekçi Furkan G.'yi polis merkezine götürdü ve hakkında soruşturulma başlatıldı.

    DESTEK OLMAK İSTERKEN PİŞMAN OLDU
    Arkadaşının evlilik teklifini yardım etmek isteyen bekçi Furkan G., verdiği ifadesinde ''Çok yorgun ve uykusuzdum, arkadaşımı kırmamak için gittim. Belimdeki silah düşünce bir el ateş aldı, bende çevre sakinlerine gelmesin diye hemen kaldırdım. Silahı havaya kaldırdım istemsizce ve panikle tetiğe bastım. Silah kazalarına ehemmiyet gösteren, titiz davranan birisiyim" diyerek savunmasını gerçekleştirdi.

    DAVALIK OLDU
    Hakkındaki soruşturma tamamlandıktan sonra 'Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme' suçundan dava açıldı. Dava 'nde görülecek.

    Sabah/ Dilek Yaman

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