Tatili fırsat bilip yola çıkacaklar dikkat! O yönde trafik kilitlendi

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken trafik ekipleri, sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yolda arıza yapan otobüs, tır ve otomobiller nedeniyle trafik, zaman zaman durma noktasına geliyor.