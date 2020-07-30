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    • 30.07.2020 11:11
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    • 30.07.2020 11:13
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    'da dehşete düşüren olay! Kumar borcunu ödemeyen babasını pompalı tüfekle vurdu!

    'da 22 yaşındaki Ç., kumar borcunu ödemeyen babasını pompalı tüfekle vurup ağır yararladı. Olay sonrası kaçan Durmuş Ali Ç., polisin eve geldiğini görünce tüfeği evin önündeki kuyuya attı.

    Kumar borcunu ödemeyen babasını...

    'da Ç. (22), kumar borcunu ödemesini istediği babası İsmail Ç.'yi (47), olumsuz yanıt verince pompalı tüfekle vurup, ağır yaraladı.

    Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Bulvarı'ndaki Varsaklılar Kalkındırma Derneği'nde meydana geldi. 50-60 bin TL kumar borcu olduğu iddia edilen Durmuş Ali Ç., babası İsmail Ç. ile bu konuda telefonda konuştu. Babasından borcunu ödemesini isteyen Durmuş Ali Ç., olumsuz yanıt alınca derneğe gelerek, camları taşlamaya başladı. Herkesin dışarı çıkmasını isteyen Durmuş Ali Ç., yanında getirdiği pompalı tüfekle babasına 3 el ateş etti.

    Tüfekten çıkan saçmalarla karın bölgesinden ve kolundan ağır yaralanan İsmail Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa Hastanesi'ne götürüldü. Olay sonrası kaçan Durmuş Ali Ç., Menderes Mahallesi 6902 Sokak'taki evine gitti. Polisin eve geldiğini gören Durmuş Ali Ç., tüfeği evin önündeki kuyuya attı. Gözaltına alınan Durmuş Ali Ç. polis merkezine götürüldü.

    İsmail Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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