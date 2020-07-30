İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu. Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. O.U, E.K. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi.
Son dakika: Hatay'da 115 tüp kobra zehri ele geçirildi
Son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde otogarda şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu. Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. O.U, E.K. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.