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    • 30.07.2020 13:22
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    • 30.07.2020 13:22
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    Son dakika: 'da 115 tüp kobra zehri ele geçirildi

    Son dakika haberine göre 'ın İskenderun ilçesinde otogarda şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde 115 tüp zehri ele geçirildi. Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi.

    Otogarda ele geçirildi! Tam 115 tüp kobra yılanı zehri…

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu. Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp zehri ele geçirildi. O.U, E.K. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.



    Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi.

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