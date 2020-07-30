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    • Yaşam
    • 30.07.2020 13:37
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    • 30.07.2020 13:37
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    Son dakika: 'da denize giren çevik kuvvet polisi boğularak hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, 'nın Kemer ilçesine tatile gelen çevik kuvvet polisi (30), denizde boğuldu. Özdoğan'ın cenazesi, Antalya Kurumu morguna götürüldü.

    Çevik kuvvet polisinin kahreden ölümü

    'nın Kemer ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

    Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru (30), tatil için eşi ve çocuğuyla geldiği Beldibi Mahallesi'nde sahilde denize girdi.


    Bir süre sonra denizde hareketsiz olduğu görülen Özdoğan, vatandaşlar tarafından sahile çıkartıldı.

    İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Özdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Özdoğan'ın cenazesi, Antalya Kurumu morguna götürüldü.

    Haberler Yaşam Son dakika: Antalya'da denize giren çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan boğularak hayatını kaybetti
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