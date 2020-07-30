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    • 30.07.2020 07:57
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    Son dakika: 'da korku dolu anlar! Baraj gölüne atlayan kadın, can simidi ile kurtarıldı

    Son dakika haberine göre 'da 20 yaşındaki Cansu K. , taksiyle geldiği köprüden 'ne atladı. Atılan can simidine tutunan Cansu K., itfaiye ve vatandaşlar tarafından yukarı çekilerek kurtarıldı.

    Korku dolu anlar! Taksiyle gelip atladı
    Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. Taksi ile köprüye gelen Cansu K., sürücüden durmasını istedi.




    Araçtan inen Cansu K., henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini köprüden 'ne bıraktı. Genç kadının atladığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi.



    Köprünün ayaklarına güçlükle tutunan Cansu K.'nın imdadına, itfaiye erleri yetişti. İtfaiye erinin halata bağlayıp, suya attığı can simidine tutunan Cansu K., çevredeki vatandaşların da yardımıyla kıyaya çekildi.



    Köprü üzerindeki vatandaşlar, can simidine tutunan Cansu K.'yı halatla yukarı çekti.



    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cansu K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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