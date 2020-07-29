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    • Yaşam
    • 30.07.2020 06:44
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    • 30.07.2020 06:47
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    ? 'den o illerimiz için sağanak yağış uyarısı (Kurban Bayramı )

    haberi... Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi çattı. Bayram için plan yapan birçok kişi, yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki bayramda yağış var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 'den gelen son dakika bilgilerine göre 5 günlük raporu.

    Bayram planı yapanlar dikkat!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık



    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 40°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık



    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık



    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 29°C

    Az bulutlu

    KASTAMONU °C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİNOP °C, 27°C

    Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 27°C

    Az bulutlu



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu



    MALATYA °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 40°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 43°C

    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illerimiz için sağanak yağış uyarısı (Kurban Bayramı hava durumu)
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