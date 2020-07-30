Günlük burç yorumları – 30 Temmuz 2020 Perşembe

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 30 Temmuz 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere ihtiyacınız var. Fikirleriniz sürekli değişiyor. Duygusal konularda olumlu geri dönüşler alabilmek için cesaretli olmalısınız. Kendinizi net bir tutumla ifade etmeli ve hayatın risk içerebileceğini hatırlamalısınız.
BOĞA: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenerek zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları biraz akışına bırakmalısınız. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bu ışıltınızı dışarıya da göstermek istediğiniz bir dönemden geçebilirsiniz. Duygusal tatminin içten geldiğini keşfedebilirsiniz.
İKİZLER: Bugün çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinizin önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz. Özel hayatınızla alakalı arzuların gerçekleşmesi ile beraber daha rahatlamış hissedebilirsiniz. İşinizde bazı pozisyon değişiklikleri gündeme gelebilir.
YENGEÇ: Enerjinizi çok güzel kanalize edebiliyorsunuz. Başlatacağınız işlerin avantajlarını iyi özümlemelisiniz. Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olun. Akşam saatlerinde partnerinize zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz. Sosyal açıdan olumlu bir süreçten geçiyor ve çevrenizi oldukça genişletiyorsunuz.
ASLAN: Yaptığınız işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.
Maddesel menfaatlerinizi korumak zorundasınız . Bugün egolarınızı ve hırslarınızı ön plana çıkaracaksınız. Bugünlerde aşk ilişkilerinizdeki umudu işinize de yansıtarak daha verimli bir hayata geçiş yapmak için gerekli aksiyonları alabilirsiniz.
BAŞAK: Bugün daha aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacaktır. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine, onları sınamalısınız. Bugünlerde hem iş hem özel hayatınızda empati yeteneğinizin artması ile beraber insanlarda daha çok aynı ortamda bulunabilirsiniz.
TERAZİ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, burcunuzda ilerlerken, bir çok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. İnsanlarla kurduğunuz samimi iletişimler ilerleyen günlerde kendinizden emin olamadığınız şeyler söylemenize ya da sırlarınızı deşifre etmenize neden olabilir.
AKREP: İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Fakat, düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda kararsızlık çekebilirsiniz.
Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız. Arzularınızı net bir şekilde dile getirmekten çekinmeyebilirsiniz. Sosyal olarak kendinizi net ifade etmek dostlarınızla oluşabilecek problemleri önleyebilir.
YAY: Enerjiniz yüksek. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili kullanacaksınız.
Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, ısrarcı davranıyorsunuz. Yalnız olan Yay'lar kalbinizde biri varsa konuşmaktan çekinmeyin. Hayatınızın kararla alakalı temellerini atmak için oldukça uygun bir gündesiniz.
OĞLAK: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz. Bugünlerde aşk konularında kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz. Özellikle eski sevgilinizin dönüşü, bir konuda kendini iyi hissetmek için uygun bir dönem.
KOVA: Bilinçaltınız özel duygularınıza takılmanıza neden oluyor. Sizi aşan konular üzerinde çalışmanızı gerekebilir.
Maddi konularla ilgili bazı gizlilik durumları söz konusu olabilir. Kendiniz için yapacağınız iyilik veya kişisel gelişimden kendinizi mahrum bırakmamalı ve olumlu özelliklerinizi yüceltebilmelisiniz.
BALIK: Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcayacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Hiç kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız. Kendinizi beğenmek ve beğenilme algınızla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir.