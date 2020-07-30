Günlük burç yorumları – 30 Temmuz 2020 Perşembe

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 30 Temmuz 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere ihtiyacınız var. Fikirleriniz sürekli değişiyor. Duygusal konularda olumlu geri dönüşler alabilmek için cesaretli olmalısınız. Kendinizi net bir tutumla ifade etmeli ve hayatın risk içerebileceğini hatırlamalısınız.





BOĞA: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenerek zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları biraz akışına bırakmalısınız. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bu ışıltınızı dışarıya da göstermek istediğiniz bir dönemden geçebilirsiniz. Duygusal tatminin içten geldiğini keşfedebilirsiniz.