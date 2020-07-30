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    • 30.07.2020 09:09
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    • 30.07.2020 09:09
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    'da araç şarampole devrildi: 8 yaralı

    'da aracın şarampole devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Aksaray'da korkunç kaza: 8 yaralı

    idaresindeki 34 ZE 4835 plakalı araç, -Ankara kara yolu 26. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kazada, araçta bulunan Samet (9), Ali (29), Emine (13), Mert Can (6) ve Yunus Aslan (4) ile Esra (19), Meryem (44), Havva Akkuş (14) yaralandı.

    Sağlık ekiplerince ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan Esat Aslan ve ailesinin 'dan 'e, Kurban Bayramı ziyareti için gittiği öğrenildi.

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