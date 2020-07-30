"Brezilya (2 milyon 555 bin 518), Hindistan (1 milyon 587 bin 982), Rusya (828 bin 990), Güney Afrika (471 bin 123), Meksika (408 bin 449), Peru (400 bin 683), Şili (351 bin 575), İspanya (329 bin 721), İngiltere (301 bin 455), İran (298 bin 909), Pakistan (277 bin 402), Kolombiya (276 bin 55), Suudi Arabistan (272 bin 590), İtalya (246 bin 776), Bangladeş (232 bin 194), Türkiye (228 bin 924), Almanya (208 bin 811), Fransa (185 bin 196), Arjantin (178 bin 996), Irak (118 bin 300), Kanada (115 bin 470), Katar (110 bin 153) ve Endonezya (104 bin 432)."