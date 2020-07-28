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    • 28.07.2020 17:07
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    Son dakika: 'da lüks rezidansta iğrenç olay! Asansör bekleyen komşuya skandalı

    Son dakika haberine göre Kâğıthane’de bulunan bir rezidansta akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi. Genç kadın kendi dairesine çıkmak için asansör beklediği sırada bulunduğu kattaki bir komşusu kapısını açıp genç kadına yönelik de bulundu. Yaşadığı şokla dairesine giden genç kadın polisi arayarak komşusundan şikâyetçi oldu. ci komşu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi.

    Asansör bekleyen komşuya cinsel taciz!

    Kâğıthane'de bulunan bir rezidansta akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi. Genç kadın kendi dairesine çıkmak için asansör beklediği sırada bulunduğu kattaki bir komşusu kapısını açıp genç kadına yönelik de bulundu. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Kâğıthane'de bulunan bir rezidansta meydana geldi. İlayda G., olay günü oturduğu daireye çıkmak için asansör bekliyordu. Asansör karşısındaki dairenin kapısı birden açıldı ve üzerinde siyah eşofman bulunan genç bir anda cinsel davranışlar sergilemeye başladı.

    POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ
    Komşusunun yaptıkları karşısında korkuya kapılan genç kadın ise dairesine çıkıp polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Söz konusu daireye gelip ikamet eden şahsın ifadesini alan emniyet güçleri durumu savcılığa ihbar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 yaşındaki V.Y., hakkında soruşturma başlatıldı.

    3 YIL HAPSİ İSTENİYOR
    Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan V.Y., olay günü akşam saatlerinde markete gidip geri döndüğünü, üzerinde eşofman olmadığını, pantolon ve montla dışarı çıktığını, genç kadının kendisini yanlış anladığını belirtti. Savcılık soruşturma sonunda V.Y., hakkında genç kadını ettiği gerekçesiyle iddianame düzenledi. 3 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde 'nde hâkim karşısına çıkacak.

    ATAKAN IRMAK/SABAH

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