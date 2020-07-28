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    • 28.07.2020 17:25
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    • 28.07.2020 17:25
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    'da Meriç'ten su içen hayvanlar öldü, de harekete geçti

    'ın Dimitrovgrad kentinde 'nden su içen 28 ın zehirlendiği iddialarının ardından, nehrin 'ye giriş yaptığı bölgeye gelen ekipler su numuneleri alarak, incelemeye gönderdi.

    Meriç Nehri'nde kırmızı alarm! Türkiye de harekete geçti

    'ın Dimitrovgrat yakınlarından geçen 'nden dün akşam saatlerinde su içen 28 zehirlenerek öldüğü iddia edildi. Hayvanların sahibi Stoyan Gospodinov'un nehirden su içen hayvanların 10 dakika sonra öldüğünü yetkililere bildirmesi üzerine, ülkede Meriç'ten istasyonlara su pompalaması durduruldu.

    SUDA İNCELEME YAPILDI

    Haskova Bölge Valisi Stefke Zdravkova, durumu açıklamasının ardından, Edirne'de DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü, İl ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik ekipleri, Vali Ekrem Canalp'ın talimatıyla harekete geçti. Ekipler, Meriç Nehri'nin 'ye giriş yaptığı bölgeler başta olmak üzere, 5 farklı noktadan numuneler aldı. Numuneler Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve ve Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilerek, incelemeye alındı.

    YETKİLİLER VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

    Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ayrıca, çiftçiler ve nehirde amatör balıkçılık yapan vatandaşlarla görüşerek, herhangi bir hayvan ölümü olup olmadığını araştırdı.

    Ekipler, Meriç Nehri'ndeki durumla ilgili takibini sürdürüyor.

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