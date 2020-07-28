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    • 29.07.2020 00:46
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    • 29.07.2020 00:46
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    ’de çocuğunu aldığını söyleyen kadın polisleri alarma geçirdi

    ’nin ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, çocuğunu aldığını söyleyince polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Çilingir yardımıyla evden çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Psikolojik sorunları olan kadının çocuğu olaydan önce devlet korumasına alınmış.

    Çocuğunu rehin aldığını söyleyen kadın...

    Olay 19.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi 2164 Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Nazlı A.(38), 5. kattaki dairesinde çocuğunu aldığını söyleyerek kendini eve kilitledi. Eve gelen yakınları, Nazlı A.'nın kapıyı açmaması üzerine durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Polis ekiplerinin tüm çabasına rağmen Nazlı A. kapıyı açmayınca olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan eve giren polis ekipleri, içerİde tek olduğu belirlenen Nazlı A.'yı sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Karamüsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı A.'nın çocuğunun ise daha önce devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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