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    • 28.07.2020 23:47
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    • 28.07.2020 23:47
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    Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

    'ta aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup arasında çıkan kavgada sopa ve kesici aletler kullanıldı. Kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi gözaltına alındı.

    Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

    'ın Elbistan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
    Olay, Orhangazi Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, ilçede inşaat malzemeleri satışı yapan Mehmet Kaçmaz (60) ile inşaat işi öğrenilen arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, kavganın taraflarından Kaçmaz, kafasına aldığı darbe ile hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kaçmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi ile caddeyi kapattı. Kaçmaz'ın cansız bedeni, olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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