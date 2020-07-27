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    • 27.07.2020 15:40
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    • 27.07.2020 15:40
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    Son dakika: 'un Bucak ilçesinde mangal ateşi, 46 dönüm araziyi kül etti

    Son dakika haberine göre 'un Bucak ilçesinde dün meydana gelen ve 46 dönüm araziyi küle döndüren orman ının, bir bahçede yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı tespit edildi.

    Mangal ateşi felaketi getirdi
    Bucak'ın Dudalan köyünde dün saat 14.30 sıralarında orman ı çıktı. Kurumuş otlar ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Yangına 3 helikopter, 33 arazöz, 5 su tankı, 3 dozer, 3 treyler, 1 greyder, 10 hizmet aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye ve 2 jandarma aracıyla 18 teknik eleman, 15 memur, 150 yangın söndürme personeli katıldı. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.



    Bölgede inceleme yapan ekipler, 42 dönüm kızılçam ormanı ve 4 dönüm zirai saha olmak üzere, toplam 46 dönüm arazinin yandığını belirledi. Yangının çıkış nedeni ise, Dudalan köyündeki bir bahçede yakılan mangal kıvılcımlarının olduğu anlaşıldı.
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