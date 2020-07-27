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    • Yaşam
    • 27.07.2020 16:12
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    • 27.07.2020 16:12
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    Ayrıldığı sevgilisinin hesabını çalan şahıs hakkında 7 yıla kadar hapis istemi!

    Ayrıldığı sinden intikam almak için hesaplarının şifrelerini değiştiren öfkeli sevgilinin başı derde girdi. Eski sevgilisinin fotoğraflarını ve cep telefonu numarasını çaldığı sosyal medya hesaplarından paylaşan genç adam hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sabah Gazetes'nden Dilek Yaman'ın özel haberi...

    Eski sevgilisinin sosyal medya hesabını çalan şahıs hakkında 7 yıl hapis istemi!

    24 yaşındaki S.T. isimli genç kadın, 21 yaşındaki B.D. ile sevgiliydi. Çift geçtiğimiz Şubat ayında ilişkilerini bitirdi. Ayrılığı hazmedemeyen öfkeli sevgili kız arkadaşından intikam almak istedi. Bunun için kız arkadaşının bilgilerini elde etmeye çalışan sevgili bir plan hazırladı.

    SOSYAL MEDYA HESAPLARINI ÇALDI

    Genç kızın hesaplarına gizlice girip şifresini değiştiren genç adam birde sinin fotoğraflarını cep telefonu numarası ile paylaştı. Genç kadının bir anda telefonuna yabancı kişiler tarafından mesaj ve arama gelince hesaplarının çalındığı ortaya çıktı. Yaşadıklarının ardından soluğu savcılıkta alan S.T., hesabını çalan kişi hakkında şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında S.T.'nin sosyal medya hesaplarına giren IP numarasından B.D.'ye ulaşıldı. İfadesi alınan genç adam, 'Söz konusu paylaşımları ben yaptım. Amacım intikam almaktı, yaptığımdan pişmanım' diye konuştu.

    7 YIL İSTENİYOR

    Savcılık yürütülen soruşturma sonunda genç adam hakkında 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Bir Şekilde Elde Etmek veya Yaymak' suçu kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde 'nde görülecek.

    Sabah/ Dilek Yaman

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