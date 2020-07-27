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    • Yaşam
    • 27.07.2020 Gazete
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    Milyarder iş adamı yaşamını yitirdi! Çocukları ve torunları miras için birbirine girdi

    İş adamının milyarlarca lirayı bulan mal varlığı, ailesi tarafından paylaşılamadı. Taraflar soluğu savcılıkta aldı. 'nin tanınmış işadamlarından , 'da önceki gün yaşamını yitirdi.

    Paramparça!

    İş adamının milyarlarca lirayı bulan mal varlığı, ailesi tarafından paylaşılamadı. Taraflar soluğu savcılıkta aldı. Denizli'nin tanınmış işadamlarından Enver Paralı, İstanbul'da önceki gün yaşamını yitirdi.


    Enver Paralı - Ömerhan Kuru - Ahmet Galip Paralı

    Paralı'dan geriye, bilinci kapalı olarak tedavi gördüğü süreçte bütün bu malların paylaşımı için başlayan torunu Ömerhan Kuru ile oğlu Galip Paralı, üç kızı ve 74 yaşındaki eşinin taraf olduğu davalar kaldı.

    VEKALET SAHTE ÇIKTI
    Ahmet Galip Paralı'nın sahte vekalette milyarlarca lira değerindeki mal varlığını kendi şirketleri ve üçüncü şahıslar üzerine aktardığı anlaşıldı. Hakkında 'iki ayrı resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı. Miras kavgası sürüyor.


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