

Enver Paralı - Ömerhan Kuru - Ahmet Galip Paralı

Paralı'dan geriye, bilinci kapalı olarak tedavi gördüğü süreçte bütün bu malların paylaşımı için başlayan torunu Ömerhan Kuru ile oğlu Galip Paralı, üç kızı ve 74 yaşındaki eşinin taraf olduğu davalar kaldı.

VEKALET SAHTE ÇIKTI

Ahmet Galip Paralı'nın sahte vekalette milyarlarca lira değerindeki mal varlığını kendi şirketleri ve üçüncü şahıslar üzerine aktardığı anlaşıldı. Hakkında 'iki ayrı resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı. Miras kavgası sürüyor.



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