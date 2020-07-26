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    • 27.07.2020 06:31
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    • 27.07.2020 06:31
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    | Meteorolojiden o illere sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı | 27 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün Kars, çevreleri ile , Trabzon, Rize ve ’in iç kesimleri ile yarın kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki , ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 27 Temmuz il il tahminleri...



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi)Kars, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile yarın (Salı) Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:     Rüzgarın, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.




    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık



    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    DÜZCE °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    RİZE °C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün iç kesimleri, yarın sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün iç kesimleri, yarın sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 32°C
    Parçalı bulutlu

    KARS °C, 29°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık



    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 42°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 41°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 44°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı | 27 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?
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