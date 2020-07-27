İşte temiz, bakımlı ve estetik dişlere sahip olmak için ihtiyacınız olan her şey!

Diş Hekimi Yavuz İpçi, "Dişlerin doğal bir beyazlıkta, dudak ve yüz hatlarıyla uyumlu olması, estetik açısından vazgeçilmezdir" diyor. İpçi, gereksiz yere dişlerin kesilmemesi gerektiğini belirterek "Dişin en sağlam ve koruyucu tabakası mine tabakasıdır. O yüzden mümkün olduğunca dişlere zarar vermeden uygulama yapılmalı. Mesela; dişlerinin renginden şikayet edenler için diş beyazlatma yöntemlerinden faydalanıyoruz. Kesme yapmadan uygulanan estetik kompozitlerle, dişlerin arasındaki boşlukları doldurup şekil ve renk bozukluklarını düzeltebiliyoruz. Bunu tek seansta ve 1-2 saat gibi kısa bir sürede dişleri uyuşturmadan yapıyoruz. Bazen çok ince metalsiz porselenleri dişlerin ön yüzlerinden çok az aşındırma yaparak uyguluyoruz. Dişlerde aşırı çapraşıklık varsa ortodontik tedavi uyguluyor, gözükmeyen şeffaf teller kullanıyoruz" diyor.

İDEAL DİŞ BAKIMI

Dişlerinizi günde en az iki defa 2 dakika boynca fırçalamalısınız. Ara bölgeler için diş ipi ve diş arası fırçaları kullanabilirsiniz. En az 6 ayda bir diş hekimine kontrole gitmeyi unutmayın.

GÜNÜN YILDIZLARI

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Pembe dudak parlatıcısı, Cashmere Gold Spark Lipgloss Brillante, HUNCALIFE,

25,99 TL

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Diş sağlığını ve beyazlığını korumak için; çay, kahve, sigara gibi renklendiricilerden uzak durun ya da bu ürünleri kullandıktan sonra en kısa zamanda dişleri temizleyerek renklenmelerini önleyin.

AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ