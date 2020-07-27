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    • Yaşam
    • 27.07.2020 Gazete
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    İşte temiz, bakımlı ve estetik dişlere sahip olmak için ihtiyacınız olan her şey!

    Sağlıklı ve bembeyaz dişlerle özgürce gülümsemek ve selfie’lerde mükemmel görünmek için ağız ve na özen göstermek gerekiyor. İşte, temiz, bakımlı ve estetik dişlere sahip olmak için ihtiyacınız olan her şey...

    Haydi gülümse

    Diş Hekimi Yavuz , "Dişlerin doğal bir beyazlıkta, dudak ve yüz hatlarıyla uyumlu olması, estetik açısından vazgeçilmezdir" diyor. İpçi, gereksiz yere dişlerin kesilmemesi gerektiğini belirterek "Dişin en sağlam ve koruyucu tabakası mine tabakasıdır. O yüzden mümkün olduğunca dişlere zarar vermeden uygulama yapılmalı. Mesela; dişlerinin renginden şikayet edenler için diş beyazlatma yöntemlerinden faydalanıyoruz. Kesme yapmadan uygulanan estetik kompozitlerle, dişlerin arasındaki boşlukları doldurup şekil ve renk bozukluklarını düzeltebiliyoruz. Bunu tek seansta ve 1-2 saat gibi kısa bir sürede dişleri uyuşturmadan yapıyoruz. Bazen çok ince metalsiz porselenleri dişlerin ön yüzlerinden çok az aşındırma yaparak uyguluyoruz. Dişlerde aşırı çapraşıklık varsa ortodontik tedavi uyguluyor, gözükmeyen şeffaf teller kullanıyoruz" diyor.

    İDEAL DİŞ BAKIMI
    Dişlerinizi günde en az iki defa 2 dakika boynca fırçalamalısınız. Ara bölgeler için diş ipi ve diş arası fırçaları kullanabilirsiniz. En az 6 ayda bir diş hekimine kontrole gitmeyi unutmayın.

    GÜNÜN YILDIZLARI
    Ruj ve parlatıcı sürmeyi özleyenlere...
    Mercan rengi kalıcı ruj, YVES ROCHER, 59,68 TL
    Pembe dudak parlatıcısı, Cashmere Gold Spark Lipgloss Brillante, HUNCALIFE,
    25,99 TL

    BUNLARA DİKKAT!
    nı ve beyazlığını korumak için; , kahve, sigara gibi renklendiricilerden uzak durun ya da bu ürünleri kullandıktan sonra en kısa zamanda dişleri temizleyerek renklenmelerini önleyin.

    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ

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