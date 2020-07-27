



BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu'nun güneydoğu, Sinop'un güneybatı ilçeleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 14°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güneydoğu ilçeleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güneybatı ilçeleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 17°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

