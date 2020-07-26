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    • 27.07.2020 06:37
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    • 27.07.2020 06:37
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    Son dakika: 'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

    Son dakika haberine göre, Cuma günü 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami Şerif-inde üçüncü sabahta namaza yoğun katılım sağlandı. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan namazın ardından cemaat salavat ve tekbirler getirdi.

    Ayasofya'da sabah namazı yoğun katılım

    'nde 86 yıl aradan sonra üçüncü sabah namazı da yoğun katılımla eda edildi.

    Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen vatandaşlar içeride yerlerini aldı, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu.

    Bazı vatandaşlar da namazını Ayasofya Meydanı'nda yere serilen hasırlar üzerinde kıldı.



    ZİYARETLER GECE SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ
    Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendirdi. Namaz öncesi ve sonrası dualar edildi, tekbirler ve salavatlar getirildi.

    Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri aralıksız sürdürüldü.

    Öte yandan Ayasofya-i Kebir Camii'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri gece saatlerinde de devam etti.

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