Fransız turiste iğrenç taciz! Zorla simit yemeye çalıştırdılar

27 yaşındaki Fransız turist geçtiğimiz günlerde arkadaşı ile birlikte İstanbul turuna çıktı. Kadıköy'den Beşiktaş'a geçmek için vapura binen iki arkadaş vapurda denizi izlemeye başladı. Fransa vatandaşı V.R., yalnız kaldığı bir anda yanına 2 genç geldi. 2 gencin genç kadınla konuşmaya çalışınca yaşadığı durumdan rahatsız olan V.R., İngilizce olarak rahatsız olduğunu ifade etti.

ZORLA SİMİT YEDİRDİ

Durumu aldırış etmeyen 2 arkadaş ise ellerinde bulunan simidi genç kıza zorla yedirmeye çalıştı. Bu sırada arkadaşının yanına geri dönen Erol H., kız arkadaşının rahatsız olduğunu görünce duruma müdahale etmek istedi. Taraflar arasında tartışma başlayınca genç kadın Beşiktaş'a indiğinde polise giderek 2 kişiden şikâyetçi oldu. V.R., karakolda verdiği ifadesinde 2 gencin bir anda yanına gelerek kendisini sıkıştırdıklarını, zorla ağzına simit sokmaya çalıştıklarını belirtip şikayetçi oldu.

TURİSTE TACİZ

Savcılık tarafından ifadesi alınan 2 genç ise turist kadına simit ikram etmek istediklerini ancak yanlış anlaşıldıklarını amaçlarının kimseyi rahatsız etmek olmadığını ifade ettiler. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 2 şüpheli hakkınca 'Cinsel Saldırı' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapisleri istenen 2 şüpheli İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Sabah/ Dilek Yaman