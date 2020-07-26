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    • 26.07.2020 16:34
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    • 26.07.2020 16:34
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    Fransız e iğrenç taciz! Zorla yemeye çalıştırdılar

    ’dan ’a gelen genç , arkadaşıyla vapura bindiğinde iki arkadaş tarafından taciz edildi. İki genç, Fransız turiste zorla yedirmeye çalışınca, davalık oldu. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özle haberi...

    Fransız turiste iğrenç taciz! Zorla simit yemeye çalıştırdılar

    27 yaşındaki Fransız geçtiğimiz günlerde arkadaşı ile birlikte turuna çıktı. 'den 'a geçmek için vapura binen iki arkadaş vapurda denizi izlemeye başladı. vatandaşı V.R., yalnız kaldığı bir anda yanına 2 genç geldi. 2 gencin genç kadınla konuşmaya çalışınca yaşadığı durumdan rahatsız olan V.R., İngilizce olarak rahatsız olduğunu ifade etti.

    ZORLA SİMİT YEDİRDİ

    Durumu aldırış etmeyen 2 arkadaş ise ellerinde bulunan simidi genç kıza zorla yedirmeye çalıştı. Bu sırada arkadaşının yanına geri dönen Erol H., kız arkadaşının rahatsız olduğunu görünce duruma müdahale etmek istedi. Taraflar arasında tartışma başlayınca genç kadın Beşiktaş'a indiğinde polise giderek 2 kişiden şikâyetçi oldu. V.R., karakolda verdiği ifadesinde 2 gencin bir anda yanına gelerek kendisini sıkıştırdıklarını, zorla ağzına sokmaya çalıştıklarını belirtip şikayetçi oldu.

    TURİSTE TACİZ

    Savcılık tarafından ifadesi alınan 2 genç ise turist kadına simit ikram etmek istediklerini ancak yanlış anlaşıldıklarını amaçlarının kimseyi rahatsız etmek olmadığını ifade ettiler. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 2 şüpheli hakkınca 'Cinsel Saldırı' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapisleri istenen 2 şüpheli 'nde hakim karşısına çıkacak.

    Sabah/ Dilek Yaman

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