Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.07.2020 19:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2020 19:04
    ABONE OL

    ten düşen 12 yaşındaki Efe hayatını kaybetti

    Gelen son dakika haberine göre, 'ün Safranbolu ilçesinde ten düşen 12 yaşındaki , hayatını kaybetti.

    Bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti!

    'ün Safranbolu ilçesinde ten düşen çocuk hayatını kaybetti.

    Barış Mahallesi'nde arkadaşlarıyla bisiklete binen 12 yaşındaki , dengesini kaybederek bisikletten düştü.

    Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Aydoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Ailesi tarafından hastane morgundan alınan Aydoğan'ın cenazesi, Safranbolu Ulu Cami'ye getirildi.

    Burada kılınan cenaze namazına, Aydoğan'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları ile Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve vatandaşlar katıldı.

    Efe Baran Aydoğan'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Haberler Yaşam Bisikletten düşen 12 yaşındaki Efe hayatını kaybetti
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri