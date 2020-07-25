Sirke ile temizlik | Pratik bilgiler

Makinenin kireçlenmesi doğal… Ancak bunu dert etmeyin. Makinenin üst kısmına 2 bardak sirke koyarak, kireç ve tortular daha kolay temizlenecektir, yapacağınız bu işlemde deterjan kullanmayın.
KURU CİLTLERE MUZ
Özellikle yaz ayları en büyük sıkıntımız. Eğer cildiniz kuru ise bir muzu ezin, içerisine bir çay kasığı bal veya bademyağı karıştırıp yüzünüze sürün. Birkaç dakika bekleyip ılık su ile yıkayın.
ŞAPKA NASIL YIKANIR
Soğuk suyla normal yıkama işlemini seçiniz ve şapkayı üst rafa koyunuz. Kurutma işlemini kapatmayı unutmayın, durulamadan sonra şapkayı çıkarıp açık havada kurumasını sağlayın.
ZEYTİNYAĞI FARKI
Eğer ayaklarınız çok hassas ise, sıcak havalarda şikâyetleriniz artıyorsa buna çaresiz değilsiniz. Her sabah birkaç damla zeytinyağı ile ayaklarınızı ovalayın. Farkı göreceksiniz.
KURU CİLTLERE MUZ
Özellikle yaz ayları en büyük sıkıntımız. Eğer cildiniz kuru ise bir muzu ezin, içerisine bir çay kasığı bal veya bademyağı karıştırıp yüzünüze sürün. Birkaç dakika bekleyip ılık su ile yıkayın.
ŞAPKA NASIL YIKANIR
Soğuk suyla normal yıkama işlemini seçiniz ve şapkayı üst rafa koyunuz. Kurutma işlemini kapatmayı unutmayın, durulamadan sonra şapkayı çıkarıp açık havada kurumasını sağlayın.
ZEYTİNYAĞI FARKI
Eğer ayaklarınız çok hassas ise, sıcak havalarda şikâyetleriniz artıyorsa buna çaresiz değilsiniz. Her sabah birkaç damla zeytinyağı ile ayaklarınızı ovalayın. Farkı göreceksiniz.