Jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, OEDAŞ ve Orman İşletme Şefliğinde görevli yetkili personel ile birlikte yapılan araştırmada, yanan arazilerin toplam 10 kişiye ait olduğu, yangının buğday ekili arazilerin ortasından geçen OEDAŞ'a ait yüksek gelirim hattının altından başladığı, yüksek gerilim hattının altında yapılan kontrolde yanmış yabani kuşun bulunduğu, yangının yüksek gelirim hattına yabani kuşun çarpıp alev alıp araziye düşmesi sonucu çıktığının değerlendirildiği bildirildi.