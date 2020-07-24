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    • Yaşam
    • 24.07.2020 21:47
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    • 24.07.2020 21:47
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    'da hattına çarparak yanan , 12 hektar buğday ekili alanı küle çevirdi

    'da biçime hazır 12 hektar buğday ekili alan, hattına çarpan un yanarak yere düşmesiyle çıkan sonucu tamamen kül oldu.

    Yanan kuş, 12 hektar buğday ekili alanı kül etti

    Akşam saatlerinde Çavdarhisar ilçesi Afşar Köyü Sarıyer mevkiinde bulunan buğday ekili arazide yangın çıktı. Yangına Çavdarhisar Belediyesi İtfaiye aracı, 3 adet İlçe Orman İşletme Şefliğine ait Arazöz ve köylere ait 2 adet yangın söndürme tankerleri ile çok sayıda köylü vatandaş traktörleriyle müdahale etti.

    1 saate kontrol altına alınan yangında 12 Hektar biçime hazır buğday ekili alanın zarar gördüğü tespit edildi.

    Jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, OEDAŞ ve Orman İşletme Şefliğinde görevli yetkili personel ile birlikte yapılan araştırmada, yanan arazilerin toplam 10 kişiye ait olduğu, yangının buğday ekili arazilerin ortasından geçen OEDAŞ'a ait yüksek gelirim hattının altından başladığı, yüksek gerilim hattının altında yapılan kontrolde yanmış yabani kuşun bulunduğu, yangının yüksek gelirim hattına yabani kuşun çarpıp alev alıp araziye düşmesi sonucu çıktığının değerlendirildiği bildirildi.
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