Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Okey oynama yasağı bitti mi? Kahvehanelerde oyun oynama geleneği bulunuyor ve vatandaşlar hem sosyalleşiyor hem de stres atıyor. Ülke genelinde normalleşme kapsamında 1 Haziran'dan itibaren kahvehaneler yeniden açılmıştı. Ancak oyun oynama yasağı kaldırılmamıştı. Peki, kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Okey oynama yasağı bitti mi?
OYUN YASAĞI BİTTİ Mİ?
İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Temmuz'da yayınlanan genelgeye göre lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak oyun yasağı devam ediyor.
TESK'TEN İZİN TALEBİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kahvehanelerde maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan kahvehane ve kıraathanelerin normalleşme süreciyle açılmasının sevindirici olduğunu belirtti.
Söz konusu işletmelerde halen oyun oynanmasına izin verilmediğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:
Kahvehanecilerimiz her türlü dezenfekte işlemini uyguluyor, pandemi sürecinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Dolayısıyla her masa için yeni paket oyun kağıdı, her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde, bunlara da titizlikle uyacaklardır. Artık neredeyse tüm hayatın kontrollü şekilde normal devam ettiği bir süreçte, gün içinde yalnızca çay, kahveyle maliyetini çıkartmaya çalışan kahvehaneci esnafımız oyunların oynanması için müjde bekliyor.
İŞLETMELER İÇİN YENİ GENELGE
İçişleri Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü ifade edildi.
Bu çerçevede; daha önce illere gönderilen genelge ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta/restoran/kafe/kıraathane vb. işyerlerinin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00'a kadar hizmet verebilecekleri talimatlandırıldığı, söz konusu işletmelerin sundukları hizmetlere ihtiyacın artması nedeni ile kapanış saatlerinin 24:00'a uzatıldığı anımsatıldı. Yine illere gönderilen genelge ile marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldığı hatırlatıldı.
Genelgede, gelinen aşamada; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21 Temmuz'dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildiği ifade edildi.
Valilikler ve kaymakamlıklarca konuyla ilgili olarak gerekli İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınacak.