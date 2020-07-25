Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Okey oynama yasağı bitti mi? Kahvehanelerde oyun oynama geleneği bulunuyor ve vatandaşlar hem sosyalleşiyor hem de stres atıyor. Ülke genelinde normalleşme kapsamında 1 Haziran'dan itibaren kahvehaneler yeniden açılmıştı. Ancak oyun oynama yasağı kaldırılmamıştı. Peki, kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Okey oynama yasağı bitti mi?

OYUN YASAĞI BİTTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Temmuz'da yayınlanan genelgeye göre lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak oyun yasağı devam ediyor.