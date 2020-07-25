Eve alkollü gelen kocasının kafasına şişeyle vurdu!

Geç saatte eve alkollü gelen koca eşinin şiddetinden nasibini aldı. Kocasının alkol almasından rahatsızlık duyan genç kadın evi terk etmek isteyince kocası tarafından darp edildi. 32 yaşındaki M.İ., İstanbul Kağıthane'de ikamet ediyordu. S.Z., ile evli olan genç adam geçtiğimiz aylarda eve alkollü bir şekilde geldi. İkili arasında genç adamın alkollü olması nedeniyle tartışma başladı. Yaşanan tartışmada eşine sinkaflı sözlerle hakaret eden M.İ., tartışmanın şiddetlenince eşini darp etti. Bu duruma daha da sinirlenen genç kadın ise eline geçirdiği şişeyi kocasının kafasına fırlattı. Genç kadın ve kocası birbirini darp ettiği gerekçesiyle birbirlerinden şikayetçi oldu.

"EVE ALKOLLÜ GELİNCE KAFAMA ŞİŞEYLE VURDU"

Tarafların şikayeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan koca eve alkollü gelince eşi ile arasında tartışma çıktığını eşine sinirlendip darp ettiğini daha sonra eşinin evde bulduğu şişeyi kafasına vurduğunu ve darp edildiğini belirtti.

KARI-KOCA HAKKINDA KARŞILIKLI DAVA AÇILDI

Savcılık yürüttüğü soruşturma sonunda çift hakkında 'Basit Yaralama' suçu kapsamında 1'er yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.





ATAKAN IRMAK / SABAH

