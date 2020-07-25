İznik Gölü kıyısındaki Göllüce Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu aileden Mahmut Surani (36), ikiz çocukları Ahmet (12) ve Muhammed Surani ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra babalarından uzaklaşan ikiz kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi.