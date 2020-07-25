Cami girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Sevban Ovacin, kendisinin Avusturya'dan, nişanlısının da Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

İstanbul'da düğün çekimlerini yaptırdıklarını, düğünlerinin Almanya'da olacağını belirten Ovacin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasında burada olmak bize nasip oldu. Düğünümüz 10'uncu ayda olacak. Fotoğraf çekimi için de buraya geldik. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gelinlik ve damatlık giyerek ziyaret ediyoruz."