İstanbul'da genç bir kadın eğitim için gittiği kursta tacize uğradı. Skandal olay geçtiğimiz yıl Haziran ayında meydana geldi. S.K., ,isimli genç kız belediye tarafından açılan bir kursa katıldı. Kurstaki tek erkek olan M.O., ile aynı dersleri alan genç kıza iddiaya göre çıplak kadın fotoğrafları ve cinsel içerikli mesajlar gönderildi.



"AŞIK OLDUM, O YÜZDEN GÖNDERDİM"

Mesajların ardı arkası kesilmeyince M.O.'dan kurtulmak için savcılığa başvuran genç kadının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada ifadesi alınan M.O., genç kıza aşık olduğunu, hoşlandığı belli etmek için mesajlar gönderdiğini ve amacının taciz etmek olmadığını ileri sürdü.



YARGILANACAK

Savcılığa kendisine gönderilen yarı çıplak fotoğraflarla birlikte cinsel objeleri delil olarak sunan S.K.'nin ihbarı ardından M.O. hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında dava açıldı. M.O.'nun genç kadına karşı taciz içerikli mesajları ve rahatsız edici ibarelerin suç olduğu anlatılan iddianamede M.O.'nun 2 yıla kadar hapsi istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

ATAKAN IRMAK / SABAH