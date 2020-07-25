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    • Yaşam
    • 25.07.2020 19:25
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    • 25.07.2020 19:25
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    'da pes dedirten olay! Genç sertifika almak için gittiği kursta e uğradı

    Sertifika almak için belediyenin kursunda eğitim gören genç , başka bir kursiyer tarafından kendisine gönderilen mesajlarla e maruz kaldı. Genç kadın kendisini her fırsatta taciz eden kişiyi şikâyet edince tacizci hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberi...

    İstanbul'da pes dedirten olay

    'da genç bir eğitim için gittiği kursta tacize uğradı. Skandal olay geçtiğimiz yıl Haziran ayında meydana geldi. S.K., ,isimli belediye tarafından açılan bir kursa katıldı. Kurstaki tek erkek olan M.O., ile aynı dersleri alan genç kıza iddiaya göre çıplak kadın fotoğrafları ve cinsel içerikli mesajlar gönderildi.

    "AŞIK OLDUM, O YÜZDEN GÖNDERDİM"

    Mesajların ardı arkası kesilmeyince M.O.'dan kurtulmak için savcılığa başvuran genç kadının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada ifadesi alınan M.O., genç kıza aşık olduğunu, hoşlandığı belli etmek için mesajlar gönderdiğini ve amacının taciz etmek olmadığını ileri sürdü.

    YARGILANACAK

    Savcılığa kendisine gönderilen yarı çıplak fotoğraflarla birlikte cinsel objeleri delil olarak sunan S.K.'nin ihbarı ardından M.O. hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında dava açıldı. M.O.'nun genç kadına karşı taciz içerikli mesajları ve rahatsız edici ibarelerin suç olduğu anlatılan iddianamede M.O.'nun 2 yıla kadar hapsi istendi. Dava ilerleyen günlerde 'nde görülecek.

    ATAKAN IRMAK / SABAH

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