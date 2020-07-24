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    • 25.07.2020 06:51
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    • 25.07.2020 06:51
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    Son dakika: 'ta kayıp kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu

    Son dakika haberine göre, 'ın İmranlı ilçesinde, dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki 'ın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu.

    Sivas'ta korkunç olay: Irmak kenarında bulundu

    'ın İmranlı ilçesinde, yakınlarınca kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu.

    Dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki için yakınlarınca güvenlik güçlerine kayıp ihbarı yapıldı.


    DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI
    Yıldırım'ın bulunması için çalışma yürüten jandarma ve yakınları Kızılırmak kenarında erkek cesedi olduğu ihbarını aldı.

    Olay yerine giden ekipler, cesedin, kayıp olduğu bildirilen Murat Yıldırım'a ait olduğunu belirledi.

    Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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