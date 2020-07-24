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    • 25.07.2020 06:40
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    | Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı | 25 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, ’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 25 Temmuz il il tahminleri...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



    UYARILAR
    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:     Rüzgarın; akşam saatlerinde Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam(24.07.2020) saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE 18°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 23°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ 19°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 21°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık



    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam (24.07.2020) saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    İZMİR 24°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 16°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA 23°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 24°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 25°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 27°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 25°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 23°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık



    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 18°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI 14°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA 19°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık



    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 14°C, 29°C
    Az bulutlu

    DÜZCE 19°C, 33°C
    Az bulutlu

    KASTAMONU 11°C, 31°C
    Az bulutlu

    ZONGULDAK 18°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam Artvin, Rize ve Trabzon çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 16°C, 33°C
    Az bulutlu

    RİZE 22°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 21°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 23°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    ERZURUM 13°C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS 11°C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 21°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 16°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 23°C, 41°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 24°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 28°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 27°C, 41°C
    Az bulutlu ve açık
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