Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.07.2020 10:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2020 10:48
    ABONE OL

    Son dakika: ’ne gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda trafik oluşturdu

    Son dakika haberine göre, ’nin açılışına gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda oluşturdu. Bakırköy’den Sirkeci yönüne doğru trafik durma noktasına geldi.

    Sahil yolunda Ayasofya trafiği
    'nin açılışına gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda oluşturdu.


    Başkan 'ın katılımıyla bugün itibariyle resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Ayasofya Camii için vatandaşlar yollara döküldü. Güvenlik önlemleri için Ayasofya'ya giden pek çok nokta trafiğe kapatıldı.





    Araçlarıyla alana gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu. Bakırköy'den Sirkeci yönüne doğru trafik durma noktasına geldi. Araçların oluşturduğu yoğun trafik havadan görüntülendi.



    Haberler Yaşam Son dakika: Ayasofya Camii’ne gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda trafik oluşturdu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri