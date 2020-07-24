Son dakika: 20 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesi çökertildi





OTO HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİĞİNE TEŞEKKÜR

Avukat Hıracan," Bin 500'e yakın otomobil bu şekilde çalınmıştır. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine de teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 9 aylık hummalı bir çalışma sonrasında bu kişileri yakaladılar ve üstlerine düşeni yaptılar. Ancak hukuk sistemimizde bazı boşluklar var. Bu suçlar emniyeti suistimal olarak görülüyor. Şirketler otomobil anahtarlarını rızalarıyla verdikleri için para cezası olarak bu suçtan kurtulabiliyorlar. Bu suç vasfının değişmesi lazım. Adalet Bakanlığıyla da bu konuyla ilgili görüşmeleriz devam etmektedir. Bir dönem gasp suçları çok fazlaydı, cezalar ağırlaştırıldıktan sonra büyük bir oranda azaldı. Eğer bu suçta nitelikli dolandırıcılık olarak görülürse bu suçlar ve yaşanan mağduriyetlerde azalacaktır" şeklinde konuştu.



Çalışmalar sırasında bulunan 24 otomobil sahiplerine teslim edilirken operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.