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    • 24.07.2020 08:45
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    • 24.07.2020 08:45
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    Son dakika: 'dan acı haber! Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak isterken sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu

    Son dakika haberi... 'da, sulama kanalındaki köpeği kurtarmak isterken dengesini kaybederek suya düşen uyruklu gencin cesedi bulundu. Suriyeli gencin yakınları gözyaşı döktü.

    Adana'dan acı haber! Köpeği kurtarmak isterken...

    Merkez Seyhan ilçesi 'ndeki Devlet Su İşlerine () ait sulama kanalında, k üzere olan bir sokak köpeğini kurtarmak isterken kanala düşüp akıntıya kapılan uyruklu Abdulkerim Alseyit'in (20) cesedi, olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzakta yakınları tarafından bulundu.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sualtı polisi, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

    Yetkililerce suyu kesilmiş kanala giren ekipler, gencin cesedini bulunduğu yerden çıkarttı. Bu sırada olay yerinde olan Suriyeli gencin yakınları gözyaşı döktü.

    Ceset, ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    OLAY
    Dün, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Abdulkadir Alseyit'in (20) merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında, boğulmak üzere olan bir sokak köpeğini kurtarmak isterken kanala düşüp akıntıya kapıldığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatmıştı.

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