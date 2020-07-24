Günlük burç yorumları – 24 Mayıs 2020 Cuma





İKİZLER: SANATSAL ortamlarda ve iş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımı söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız. Mesleki konularda iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Aşk konusunda da partnerinize oldukça çekici gelebilirsiniz ve karşı cinsi de kendinize kolaylıkla çekebilirsiniz.