Günlük burç yorumları – 24 Mayıs 2020 Cuma

Bugün sizi neler bekliyor? İşte 24 Temmuz 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: AŞIRI alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama, olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın. Alacağınız kararlar oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir. Diğer yandan kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın da gerektiği bir evreden geçmektesiniz.
BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Akılcı konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Beğeneceğiniz işilerle birliktelik şansınız mevcut. Bugünlerde kendinize bir takım olumsuz enerjileri bilinçsiz bir şekilde çekebilirsiniz. Gereksiz endişe ve gelecek kaygısı bugünlerde baş gösterebilir.
İKİZLER: SANATSAL ortamlarda ve iş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımı söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız. Mesleki konularda iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Aşk konusunda da partnerinize oldukça çekici gelebilirsiniz ve karşı cinsi de kendinize kolaylıkla çekebilirsiniz.
YENGEÇ: SEVDİĞİNİZ kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir.
Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Kendinizi iyi ifade ederek sempati toplayabilirsiniz. Kusurlarınızın görmezden gelindiği ve oldukça idare edildiğiniz bir evreden geçmektesiniz.
ASLAN: KARŞI cinse istemeseniz de, kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız.
Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Bugünlerde duygusal konularda gözlem yeteneğinizin ön planda olması gerekebilir. Partnerinizi iyi dinlemeli ve ne istediğini anlamalısınız.
BAŞAK: BAZILARINIZ kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girecekler ve karlı çıkacaklardır.
Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız. Eğitim ve öğrenme merakınızın tetikleneceği bir dönemden geçmektesiniz. Yeni beceriler edinmek isteyebilir ve oldukça başarılı olabilirsiniz.
TERAZİ: KİŞİLERİN olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar sizin için önemli. Bu nedenle iş çevrenizde kararsız bir şekilde dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun. Özellikle aile ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerinizde endişeleriniz baş gösterebilir ancak sakin olmalı ve realitede bir problem olmadığını hep hatırlamalısınız.
AKREP: HİSSEDEREK gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek.
Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Dostlarınızı değerlendirmeli ve kendinizi iyi hissettirecek kişilerle beraber olmalısınız. Dostlarınızı ve yanınızda olacak kişileri iyi seçmelisiniz.
YAY: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız. Aşk konusunda özellikle yalnız olan Yay'lar kendilerini aşk fırsatlarına açmaya cesaret edebilirler. Kendinizi aşka karşı cesaretli ve atılgan hissedebilirsiniz.
OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, güvenli ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.
Aynı fikirlere sahip olduğunuz kişilerle beraberlik içinde olacaksınız. Bu sıralar alınganlığınız artacak. Aşk konusunda beklediğiniz haberlerdeki bekleme süreci sizi endişelenmeye sevk edebilir. Sakin kalmalısınız çünkü beklediğiniz haberler hayatınıza gelecektir.
KOVA: DUYGUSAL ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek.
Ailenizden gelecek eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve dostluk anlamında sağlıklı ve güzel ilişkiler kurabileceğiniz bir gündesiniz. Duygusal konularda olumlu başka haberler de almanız mümkün.
BALIK: ÖNEMLİ bir iş anlaşması yapmak için güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz. Bugünlerde edindiğiniz başarılar ilerleyen günlerde adınızdan söz ettirmenize ve taktir görmenize neden olabilir. Duygusal konularda yalnız hissedebilirsiniz.