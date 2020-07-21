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    • Yaşam
    • 21.07.2020 Gazete
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    Peynirli sebzeli köfte

    Havuç ve kabağı yıkayıp kurulayın ve rendenin ince tarafı ile kabuklarıyla birlikte rendeleyin. Üzerine ufalanmış , yumurta, kıyılmış maydanoz, ufalanmış peynir, tuz ve karabiber ilave edip iyice yoğurun.

    Peynirli sebzeli köfte
    Havuç ve kabağı yıkayıp kurulayın ve rendenin ince tarafı ile kabuklarıyla birlikte rendeleyin. Üzerine ufalanmış , yumurta, kıyılmış maydanoz, ufalanmış peynir, tuz ve karabiber ilave edip iyice yoğurun. Harçtan cevizden biraz daha büyük bezeler koparıp, elinizde yuvarlayın ve sonrasında avuç içinde yassılaştırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika pişirin. Sıcak, ılık veya soğuk olarak servis yapın.

    2-4 KİŞİLİK

    3-4 dilim bayat ekmek

    Birer adet havuç ve kabak

    3 adet yumurta

    1/2 demet maydanoz

    150 gram beyaz peynir, tuz, karabiber
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