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    • Yaşam
    • 21.07.2020 Gazete
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    Koltuktaki tüylere dert etmeyin | Pratik bilgiler

    Evinizde hayvan besliyorsanız ve bunların tüyleri koltuklarınıza, kanepelerinize bulaşıyorsa endişe etmeyin. yapışkan bir bant sarın ve tüylü olan yerlerde gezdirin.

    Koltuktaki tüyler
    Evinizde hayvan besliyorsanız ve bunların tüyleri koltuklarınıza, kanepelerinize bulaşıyorsa endişe etmeyin. yapışkan bir bant sarın ve tüylü olan yerlerde gezdirin.

    ZOR AÇILAN ÇEKMECE
    Çekmecenizin rayları takılıp kolayca kapanıp açılmıyorsa, biraz sabun sürün. 5 dakika sonra çekmeceler rahatça açılıp kapanacak.



    HALIDAKİ İZLER
    Mobilyaların yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz bırakır. Bu izleri yok etmek için izlere bir parça buz koyun. Buzlar eridikten sonra üzerinde elektrik süpürgesini gezdirin, yeter...
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