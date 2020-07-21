Koltuktaki tüylere dert etmeyin | Pratik bilgiler

Evinizde hayvan besliyorsanız ve bunların tüyleri koltuklarınıza, kanepelerinize bulaşıyorsa endişe etmeyin. Elinize yapışkan bir bant sarın ve tüylü olan yerlerde gezdirin.
ZOR AÇILAN ÇEKMECE
Çekmecenizin rayları takılıp kolayca kapanıp açılmıyorsa, biraz sabun sürün. 5 dakika sonra çekmeceler rahatça açılıp kapanacak.
HALIDAKİ İZLER
Mobilyaların yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz bırakır. Bu izleri yok etmek için izlere bir parça buz koyun. Buzlar eridikten sonra üzerinde elektrik süpürgesini gezdirin, yeter...
ZOR AÇILAN ÇEKMECE
Çekmecenizin rayları takılıp kolayca kapanıp açılmıyorsa, biraz sabun sürün. 5 dakika sonra çekmeceler rahatça açılıp kapanacak.
HALIDAKİ İZLER
Mobilyaların yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz bırakır. Bu izleri yok etmek için izlere bir parça buz koyun. Buzlar eridikten sonra üzerinde elektrik süpürgesini gezdirin, yeter...