Günlük burç yorumları – 20 Temmuz 2020 Pazartesi

Yılan burcu hangi tarihler? Yılan burcu özellikleri nelerdir? Astroloji takipçileri yılan burcu özelliklerini merak ediyor. Son günlerde burçların değiştiği iddiaları ortaya çıkarken, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, yıldızların konumunun değiştiğini açıkladı. Burçlar değişti iddiası da bir anlamda doğrulanmış oldu. İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren burçlara "Yılan Burcu" da eklendi. Peki, yılan burcu özellikleri nelerdir? Yılan burcu özellikleri nelerdir?
YENİ BURÇ TARİHLERİ!
Dünya gündemine oturan "Burçlar değişti" iddiasını NASA da doğruladı. Böylelikle burçların 12 değil, 13 olması gerektiği açıklandı. İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren burçlara "Yılan Burcu" da eklendi. NASA, "Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takım yıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu" belirtti...
NASA'nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde:
KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs
BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz
YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos
ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül
BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim
TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım
AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım
YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık
YAY: 17 Aralık - 20 Ocak
OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat
KOVA: 16 Şubat - 11 Mart
BALIK: 11 Mart - 18 Nisan
YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ!
Sessiz ve etkileyicidirler. Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder. Hiç bir hedefe direk gitmezler. İşlerini dolaylı yollardan hallederler.
Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. İlişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir. İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.
Bugün sizi neler bekliyor? İşte 20 Temmuz 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: Başkalarının yaşamını merak edebilir, ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz.
Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz. Aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.
BOĞA: Doğal yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız.
Tepki göstermeden, isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.
İKİZLER: Bugün, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz.
Yetenekleriniz hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Çevrenizdekiler sizi ikna etmek için zorlanacaklar.
YENGEÇ: Enerjinizin düşük olması, yapmanız gereken işleri yarım bırakmanıza neden oluyor. Karamsarlığa kapılmanıza gerek yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor.
ASLAN: Bugün her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizdeki artışlar, olayların seyrini olumlu bir şekilde koşullandırıyor.
Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevrenizden destek görüyorsunuz.
BAŞAK: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü artırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli.
TERAZİ: Değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.
AKREP: Bugün, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Yakın kan bağı olduğunuz kişiler, kardeşler ve akrabalarla duygusal bağlarınız güçlenecek ve akşam saatlerinde birlikte hoş vakit geçireceksiniz.
YAY: İkili ilişkileriniz açısından çılgın bir gün. Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle ortak çalışmalar yapacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.
OĞLAK: Çevrenizde gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, fazlaca karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.
KOVA: Ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz.
Sempatik kişiliğinizin arkasında birçok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman, kendinizi rahat hissediyorsunuz.
BALIK: Bugün, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili değişikler yaşamak istiyorsanız, uygun bir gün. Fiziksel değişimler yaşayabilirsiniz.