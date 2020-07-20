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    • 20.07.2020 09:02
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    'te uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberine göre 'te sabah saatlerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 26 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

    Adreslerdeki aramalarda, 104 gram uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap, ruhsatsız 5 tabanca ve 1 tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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